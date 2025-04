Ilrestodelcarlino.it - Il fotovoltaico galleggiante. Bryo potenzia l’impianto. La comunità energetica si amplia

Il nuovo corso deldi via Ringhiera a Bubano fa già scuola. Con un investimento di circa 1 milione di euro,ha effettuato un’operazione di revamping che ha permesso di incrementare la produzione attraverso una nuova tecnologia più performante. Il tutto mantenendo inalterata la potenza totale di 496,80 kWp. Il risultato? Un flusso di 553,497 MWh di energia annua prodotta con un incremento di 110,700 MWh rispetto agli attuali 444,979 MWh. Ma non è tutto. Nello spazio liberato, grazie all’uso di pannelli di nuova generazione, è stata installata una sezioneta non incentivata di potenza pari a 458,64 kWp con una produzione di ulteriori 510,982 MWh annui. Un bel colpo perche da poco più di un anno lavora in stretta sinergia con Legambiente Kyoto Club e AzzeroC02, supportata da Legacoop sul progetto BeCome che punta allo sviluppo delleenergetiche nei comuni sotto i 5mila abitanti.