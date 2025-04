Il florovivaismo della Campania esulta | stop al contributo Conai per i vasi accolto l’invito della Coldiretti

Leggi su Ildenaro.it

alambientale(Cac) per ida. La filiera produttivaaccoglie con favore il risultato ottenuto grazie all’azione die Filiera Italia che ha ottenuto che ifossero considerati come elemento del ciclo produttivo e non come imballaggio.Il risultato arriva grazie all’azione die Filiera Italia: l’esenzione dalAmbientale(Cac) riguarda tutti ida, indipendentemente dal loro spessore.Nel nuovo Regolamento UE 2025/40 sugli imballaggi era già stata recepita la proposta italiana che proponeva che talinon fossero considerati imballaggi, bensì beni strumentali alla coltivazione, escludendoli cosi dal Cac.A confermare l’esclusione è il presidenteConsultadiRaffaele Mignano che commentando la lettera inviata dae Filiera Italia spiega: “Una vittoria per le imprese, che potranno continuare a investire in qualità, innovazione e sostenibilità, senza ulteriori oneri ingiustificati.