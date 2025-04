Lettera43.it - Il discorso di re Carlo in parlamento: «Italia e Gran Bretagna uniti per difendere l’Ucraina»

Leggi su Lettera43.it

Nella giornata di mercoledì 9 aprile, reIII ha tenuto undi fronte alno riunito in seduta comune, primo intervento ufficiale di un monarca britannico nelle aule istituzionaline. Il sovrano, accolto in un’Aula di Montecitorio gremita, ha esordito inno rivolgendosi a deputati e senatori: «Sono enormemente onorato di essere stato invitato qui oggi, giorno in cui ricorre il nostro ventesimo anniversario di matrimonio». Il sovrano ha poi aggiunto: «Spero di non star rovinando la lingua di Dante al punto da non essere più invitato in», prima di proseguire ilin inglese. Durante l’intervento ha espresso il desiderio di rafforzare i legami tra Regno Unito e: «Sono qui con lo scopo di ribadire la profonda amicizia tra Regno Unito ee per impegnarmi per fare tutto quello che posso per rafforzarlo nel tempo che mi sarà concesso come re».