Il discorso di re Carlo III alle Camere | Spero di non rovinare la lingua di Dante

Carlo III e la Regina Camilla protagonisti di una visita ufficiale al Parlamento italiano. Dopo l'arrivo a Roma, la coppia reale ha partecipato a una serie di incontri istituzionali, accolti con tutti gli onori dal governo e dalle istituzioni. Durante la mattinata, una curiosa sorpresa culinaria ha coinvolto la Regina Camilla, che, all'uscita dalla scuola Alessandro Manzoni, ha ricevuto una pizza al taglio rotonda, un classico omaggio della cucina romana. Con un sorriso, ha esclamato: "Che bella, me la mangerei", tra fotografie e strette di mano con genitori e bambini.Nel pomeriggio, il sovrano ha concluso il suo discorso alle Camere riunite, sottolineando l'importanza dell'alleanza tra Gran Bretagna e Italia: "Gran Bretagna e Italia sono unite nella difesa dei valori democratici.

