Il Cremlino minaccia uno scontro diretto tra Russia e Nato se l’Europa schiera truppe in Ucraina Previsti domani nuovi colloqui tra Mosca e Usa a Istanbul

Ucraina di truppe straniere, anche europee, sarà vista, a prescindere dal loro mandato, come una minaccia per la Russia e rischia di provocare uno scontro diretto tra Mosca e la Nato. La minaccia arriva dalla portavoce del ministero degli Esteri del Cremlino, Maria Zakharova, mentre il suo ministro Sergej Lavrov ha avvisato il mondo che “tutte le tragedie globali sono iniziate con le azioni aggressive” del Vecchio continente.Dopo il vertice di Parigi della cosiddetta “Coalizione dei volenterosi” dello scorso 27 marzo, il presidente francese Emmanuel Macron aveva annunciato un’iniziativa franco-britannica per schierare truppe in Ucraina, come “forze di deterrenza” con l’obiettivo di dissuadere la Russia da ulteriori aggressioni nei confronti di Kiev. Un piano che, per stessa ammissione dell’Eliseo, non aveva trovato molti consensi tra i leader presenti nella capitale d’Oltralpe, Italia in primis. Tpi.it - Il Cremlino minaccia uno “scontro diretto” tra Russia e Nato se l’Europa schiera truppe in Ucraina. Previsti domani nuovi colloqui tra Mosca e Usa a Istanbul Leggi su Tpi.it La presenza indistraniere, anche europee, sarà vista, a prescindere dal loro mandato, come unaper lae rischia di provocare unotrae la. Laarriva dalla portavoce del ministero degli Esteri del, Maria Zakharova, mentre il suo ministro Sergej Lavrov ha avvisato il mondo che “tutte le tragedie globali sono iniziate con le azioni aggressive” del Vecchio continente.Dopo il vertice di Parigi della cosiddetta “Coalizione dei volenterosi” dello scorso 27 marzo, il presidente francese Emmanuel Macron aveva annunciato un’iniziativa franco-britannica perrein, come “forze di deterrenza” con l’obiettivo di dissuadere lada ulteriori aggressioni nei confronti di Kiev. Un piano che, per stessa ammissione dell’Eliseo, non aveva trovato molti consensi tra i leader presenti nella capitale d’Oltralpe, Italia in primis.

