Chietitoday.it - Il corpo di un uomo trovato senza vita in un campo a Chieti Scalo

Leggi su Chietitoday.it

Ildi undi 38 anni è statoieri in un terreno privato in via Padre Ugolino Frasca, nella zona industriale di. A fare la tragica scoperta sarebbe stato il proprietario del terreno che non ha potuto far altro che lanciare l’allarme.Ma a nulla è valso.