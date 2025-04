Il Coro CAI di Frosinone al Terzo Memorial Bianchi di Bologna

Coro CAI di Frosinone, diretto da Giuseppina Antonucci, che ha partecipato il 5 e 6 aprile a Parma e Bologna al Terzo Memorial Bianchi, organizzato dal Centro Nazionale Coralità del CAI.Ben 14 gruppi corali, provenienti da sei regioni italiane, si sono. Frosinonetoday.it - Il Coro CAI di Frosinone al Terzo Memorial Bianchi di Bologna Leggi su Frosinonetoday.it Un'esperienza indimenticabile per ilCAI di, diretto da Giuseppina Antonucci, che ha partecipato il 5 e 6 aprile a Parma eal, organizzato dal Centro Nazionale Coralità del CAI.Ben 14 gruppi corali, provenienti da sei regioni italiane, si sono.

400 coristi del CAI tra Parma e Bologna per il 3° Memorial Gabriele Bianchi. Quattrocento coristi del Cai per una domenica in musica con il ’Memorial Bianchi’. Grande festa per i 35 anni del Coro CAI di Frosinone. 400 coristi per il 3° Memorial Gabriele Bianchi. Coro Cai Rieti. Domenica la rassegna corale "2° memorial Gabriele Bianchi". CORO CAI, NUOVO DIRETTORE IL MAESTRO LUCIO IVALDI. Ne parlano su altre fonti

VIDEO – Sampdoria, i tifosi del Frosinone vicini agli Ultras: il coro al Luigi Ferraris - Dopo la vittoria del Frosinone in casa della Sampdoria, i tifosi ospiti al Ferraris hanno espresso la loro vicinanza agli Ultras blucerchiati Seguire la propria squadra in ogni campo, in ogni ... (clubdoria46.it)