Il contratto di servizio con la Regione e il futuro dell' aeroporto di Lampedusa | l' Ast si prepara al nuovo corso

della metà del parco mezzi (composto da 412 veicoli), con l'acquisto di 160 pullman nuovi e altri 80 di seconda mano; intanto, dopo aver approvato il piano di risanamento e consolidato il debito con Bnl, l'Azienda siciliana trasporti si prepara al nuovo. Palermotoday.it - Il contratto di servizio con la Regione e il futuro dell'aeroporto di Lampedusa: l'Ast si prepara al nuovo corso Leggi su Palermotoday.it Nel giro di tre anni verrà sostituito piùa metà del parco mezzi (composto da 412 veicoli), con l'acquisto di 160 pullman nuovi e altri 80 di seconda mano; intanto, dopo aver approvato il piano di risanamento e consolidato il debito con Bnl, l'Azienda siciliana trasporti sial

Il contratto di servizio con la Regione e il futuro dell'aeroporto di Lampedusa: l'Ast si prepara al nuovo corso. Regione, via libera al nuovo contratto dei dirigenti. Atac: il nuovo contratto di servizio termina troppo presto. Più chilometri, meno investimenti, stessi stipendi. Il futuro di Atac non convince i sindacati. Puglia e Trenitalia: nuovi treni e un futuro più sostenibile per il trasporto regionale. Arriva il primo treno elettrico: il Molise guarda finalmente al futuro. Ne parlano su altre fonti

Il contratto di servizio con la Regione e il futuro dell'aeroporto di Lampedusa: l'Ast si prepara al nuovo corso - Dal primo luglio la società dovrà coprire 97 tratte in tutta la Sicilia (27 nel Palermitano) e in tre anni sostituirà più della metà dei pullman. Nel piano di risanamento l'attività dello scalo nell'i ... (palermotoday.it)

Firmato contratto in house per servizi Ast Sicilia - È stato formalizzato il contratto di servizio per l’erogazione delle attività di trasporto pubblico “in house” tra la Regione Siciliana e l’Azienda ... (canalesicilia.it)

Firmato il contratto tra la Regione e l’Ast. Schifani: “Dopo il salvataggio dell’azienda adesso il rilancio” - È stato firmato il contratto di servizio per lo svolgimento dei servizi in house tra la Regione e l’Ast. Sarà attivo dal primo luglio prossimo ... (newsicilia.it)