Iodonna.it - Il consorzio CISIA ha presentato i risultati dei test TOLC di accesso all'università, e di un sondaggio sull'orientamento. Emerge una generazione che vuole conoscere da vicino l'università per fare una scelta ponderata e concreta, anche se spesso all'ultimo momento. Mentre peggiorano purtroppo i risultati dei test sia in italiano, sia in matematica. Il buco nero? La grammatica