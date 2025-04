Ilfattoquotidiano.it - Il consiglio comunale respinge la decadenza, Lucano resta sindaco di Riace: “Spero si chiuda qui”. La prefettura annunciato battaglia

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Per scongiurare il rischioancora mancano diversi passaggi. Ma intanto è “buona la prima” per Mimmoche ieri sera ha incassato il voto favorevole della sua maggioranza. Ildi, infatti, ha votato contro ladelinvocata lo scorso 13 marzo dalladi Reggio Calabria, dopo un parere del ministero dell’Interno secondo il quale, in seguito alla condanna definitiva a 18 mesi per un falso che era contestato nell’ambito del processo Xenia a, quest’ultimo dovrebbe decadere dalla carica di. A detta del Viminale, la condanna dirientrerebbe nella fattispecie della legge Severino. Proprio per questo, qualche settimana dopo la sentenza di Cassazione, il prefetto Clara Vaccaro aveva inviato una lettera al segretario e al presidente delinvitandoli a convocare l’organo consiliare che avrebbe dovuto prendere atto della ineleggibilità sopravvenuta dopo le elezioni dello scorso giugno.