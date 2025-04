Il Comune a caccia di 10 milioni dello Stato per i laboratori della Scala al Rubattino

Milano candiderà alcuni progetti del quartiere Rubattino (tra cui i laboratori della Scala) per un bando statale, della presidenza del consiglio, finalizzato all'attrazione di investimenti in aree dismesse. L'obiettivo è vedersi assegnati, al massimo, 10 milioni di euro, su quasi 211 a.

