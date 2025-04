361magazine.com - Il commosso saluto di De Martino a Stasera Tutto è Possibile

Si parla di un addio allo showSembra che dal prossimo anno, Stefano Denon sarà più al timone di “”. Ieri sera, 8 aprile, così sarebbe andata in onda l’ultima puntata con il partenopeo.Dopo sette stagioni, come aveva anticipato Fanpage, il conduttore vorrebbe concentrarsi su Affari Tuoi e altri nuovi progetti. In chiusura di show, ieri sera, ha così detto: “Voglio ringraziare chi mi ha dato la possibilità di condurre questo programma un po’ di anni fa, perché oltre al vostro affetto, è una grande opportunità lavorativa, è stata un’esperienza bellissima e un’opportunità per costruirmi quella che oggi considero famiglia”.Poi tra gli applausi ha aggiunto: “Ci rivedremo presto. Forse qui, forse altrove, ma sicuramente presto”.Deaveva preso l’eredità del programma da Amadeus, quando lo show era una vera e propria certezza.