Il commissario dell’Aci in autodromo

autodromo. Il generale Tullio Del Sette, commissario straordinario di Aci – subentrato alla guida del club il 27 febbraio al posto dell'ex presidente Angelo Sticchi Damiani –, ha fatto visita al tempio della velocità monzese, accompagnato dall'onorevole Giovanni Battista Tombolato (sub-commissario dell'ente) e da una delegazione di Aci. L'incontro ha voluto approfondire le relazioni tra Sias, la società che gestisce l'autodromo, e i suoi azionisti: Aci appunto, e Automobile club Milano. L'argomento principale è stato l'agenda dei lavori da realizzare entro il primo semestre 2026. Dopo aver rifatto pista e sottopassi, restano ora da potenziare il Paddock club, con l'area vip riservata agli ospiti di Liberty Media e Formula Uno, la nuova sala stampa e nuovi servizi, da costruire la copertura della palazzina dei box, e da attuare interventi di miglioramento dei servizi nelle tribune (tra cui nuovi bagni).

