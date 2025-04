Ilgiorno.it - Il comitato No stadio: "Teniamo alta la guardia"

"Non abbassiamo la". Il"no" intende continuare a vigilare sul tema di un’arena del Milan nell’area San Francesco "e sulle eventuali destinazioni future di quel sito, per il quale la proprietà potrebbe avanzare nuove proposte, alternative allo- dichiara Iris Balestri, tra i referenti del-. Il nostro lavoro è tutt’altro che concluso. Proseguiremo l’attività d’informazione e sensibilizzazione, che non riguarda solo il San Francesco e i suoi possibili utilizzi, ma in generale i temi dell’inquinamento e del consumo di suolo". Negli ultimi due anni ilsi è mobilitato in svariati modi per cercare di contrastare il progetto del Milan a San Donato. Ricorsi, sit-in e raccolte di firme sono solo alcuni degli strumenti, coi quali si è ribadita la contrarietà a un programma considerato tra i più impattanti sul fronte della viabilità e della qualità di vita.