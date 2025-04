Il coming out di Irma Testa | una pugile che rompe gli schemi

pugile italiana Irma Testa racconta la sua storia e quella della sorella Lucia in un reality che celebra l'amore. Irma Testa e il suo coming out: una storia di coraggio e amore su Donne Magazine. Donnemagazine.it - Il coming out di Irma Testa: una pugile che rompe gli schemi Leggi su Donnemagazine.it Laitalianaracconta la sua storia e quella della sorella Lucia in un reality che celebra l'amore.e il suoout: una storia di coraggio e amore su Donne Magazine.

Irma e Lucia Testa, chi sono le due sorelle: la passione per il pugilato, il coming out e il legame tra le due. Irma Testa, coming out a The Couple: "Io e mia sorella Lucia siamo lesbiche"/ "Fidanzate con. Chi è Irma Testa, la campionessa di boxe a The Couple con la sorella Lucia: la fidanzata Alessandra e il coming out nel 2021. The Couple, Irma Testa fa outing alla sorella Lucia: " Due figlie, due lesbiche". Irma Testa a The Couple: “Io e mia sorella siamo lesbiche”, spunta l'ombra dell'outing (VIDEO). Irma Testa, chi è la pugilessa/ Dal coming out alla medaglia ai Giochi di Tokyo 2020: "Ho cominciato. Ne parlano su altre fonti

Coming out a The Couple: “Io e mia sorella siamo lesbiche” - Durante una chiacchierata a The Couple, Irma Testa ha raccontato che sia lei che sua sorella sono fidanzate con una donna. A colpire è stata la naturalezza (di cui c’è tanto bisogno) e spontaneità con ... (novella2000.it)

Irma Testa a The Couple: “Io e mia sorella siamo lesbiche”, spunta l’ombra dell’outing (VIDEO) - Irma Testa si racconta a The Couple: "Io e mia sorella siamo entrambe lesbiche", la differenza tra coming out e outing. (gay.it)

Irma Testa, coming out a The Couple: “Io e mia sorella Lucia siamo lesbiche”/ “Fidanzate con due donne” - Irma Testa e Lucia si raccontano a The Couple: il coming out su Canale 5 emoziona il pubblico, entrambe lesbiche e innamorate. (ilsussidiario.net)