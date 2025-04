Il Comandante della Legione Carabinieri Campania torna nel Sannio

Comandante della Legione Carabinieri "Campania" di Napoli, è tornato nel Sannio in occasione della cerimonia di giuramento dei Vice Brigadieri neopromossi svoltasi presso il Comando Provinciale di Benevento.L'alto Ufficiale è stato accolto presso la Caserma dei Carabinieri di via Meomartini dal Comandante Provinciale, Colonnello Enrico Calandro, ed ha incontrato il personale della sede, una rappresentanza di tutti i reparti territoriali e speciali di stanza nella provincia, nonché il personale in congedo dell'Associazione Nazionale Carabinieri e dell'Associazione Nazionale Forestali.Il Generale La Gala ha presieduto la cerimonia di giuramento dei cinque Vice Brigadieri neopromossi, impiegati nei reparti territoriali dell'Arma nella Provincia, che hanno da poco completato un impegnativo corso di formazione, finalizzato a consolidare la loro preparazione professionale e ad acquisire le competenze necessarie per affrontare al meglio il nuovo incarico nell'Arma.

