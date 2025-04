Romatoday.it - Il Colosseo al posto del burger. Nel centro di Roma distribuiti panini "ripieni" di monumenti

Leggi su Romatoday.it

La confezione sembra quella di un classico fast-food, così come il panino. All’interno, però, aldelci sono le foto deidi: dalal Pantheon fino alla Bocca della Verità. Molti turisti li hanno ricevuti gratuitamente, in questi giorni, in alcuni dei luoghi più.