Il City cede alla protesta dei tifosi | niente aumento dei biglietti per la stagione 2025-2026

City ha ufficialmente confermato che non aumenterà i prezzi dei biglietti per la stagione 2025-2026. L'annuncio è arrivato nelle ultime ore, facendo tirare un sospiro di sollievo a migliaia di sostenitori dei Citizens, tra i quali c'era una certa preoccupazione che il club avrebbe seguito le orme del Manchester United. E invece, mentre i Red Devils applicheranno un aumento del 5% (per la terza stagione consecutiva), il club di Mansour ha deciso di congelare i prezzi facendo un gradito regalo a suoi supporters.Manchester City, niente aumento dei biglietti: decisiva la protesta dei tifosiLa scelta del City è stata sicuramente figlia anche dalla protesta degli stessi tifosi in occasione della partita di Premier League contro il Leicester (erano entrati allo stadio dieci minuti dopo il fischio d'inizio, prendendosi il goal di Grealish).

