Il Cifa centro italiano della fotografia di autore compie 20 anni

fotografia di autore, il Cifa, compie 20 anni. Istituito nel 2005 per volontà della Federazione Italiana Associazioni Fotografiche (FIAF), con l’obiettivo di evitare la dispersione della produzione più significativa degli autori italiani e valorizzare il patrimonio della fotografia italiana non professionale, da sempre al centro dell’attività della Federazione, fondata nel 1948 e oggi presente con oltre 500 circoli affiliati e decine di migliaia di soci attivi su tutto il territorio nazionale. Il Cifa rappresenta oggi un esempio unico nel panorama culturale italiano: un centro espositivo permanente, un archivio attivo, un motore culturale diffuso, profondamente radicato nel territorio e, al tempo stesso, proiettato in una visione nazionale e internazionale della fotografia. Lanazione.it - Il Cifa, centro italiano della fotografia di autore compie 20 anni Leggi su Lanazione.it Arezzo, 9 aprile 2025 – La casa elladi, il20. Istituito nel 2005 per volontàFederazione Italiana Associazioni Fotografiche (FIAF), con l’obiettivo di evitare la dispersioneproduzione più significativa degli autori italiani e valorizzare il patrimonioitaliana non professionale, da sempre aldell’attivitàFederazione, fondata nel 1948 e oggi presente con oltre 500 circoli affiliati e decine di migliaia di soci attivi su tutto il territorio nazionale. Ilrappresenta oggi un esempio unico nel panorama culturale: unespositivo permanente, un archivio attivo, un motore culturale diffuso, profondamente radicato nel territorio e, al tempo stesso, proiettato in una visione nazionale e internazionale

