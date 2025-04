Il centro sociale organizza una serata nella sala del Comune e scoppia la polemica

Comune di Monza concede lo spazio pubblico del centro civico di San Rocco alla Foa Boccaccio e in consiglio comunale scoppia la polemica, ma anche il silenzio.L'evento al centro civico È successo lunedì sera, 7 aprile, quando il consigliere di minoranza Stefano Galbiati (Noi con Dario.

