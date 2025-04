Il caso delle 11 pallavoliste che hanno fatto litigare Aprilia e Nettuno

hanno fatto tutta la differenza del mondo. Si può riassumere in questa maniera la vicenda che si può ricostruire grazie alla sentenza pubblicata ieri dal Tribunale Federale della Fipav e che ha visto protagoniste due città laziali, Nettuno e Aprilia. Today.it - Il caso delle 11 pallavoliste che hanno fatto “litigare” Aprilia e Nettuno Leggi su Today.it Poco meno di 15 chilometri di distanza che peròtutta la differenza del mondo. Si può riassumere in questa maniera la vicenda che si può ricostruire grazie alla sentenza pubblicata ieri dal Tribunale Federale della Fipav e che ha visto protagoniste due città laziali,

