Il caso Anpi FdI | Si dimetta Lei | Squadristi

Anpi Varese, Ester De Tomasi (nella foto). L’onorevole Andrea Pellicini ha presentato un’interrogazione al ministro dell’istruzione in seguito a quanto avvenuto lunedì a Palazzo Verbania, a un convegno promosso dall’Isis Volonté in occasione degli 80 anni del 25 Aprile, con la presidente di Anpi al tavolo dei relatori. Al termine dei lavori uno studente, consigliere comunale a Rancio Valcuvia e vicepresidente provinciale di Gioventù Nazionale (il movimento giovanile di FdI) ha chiesto la parola affermando che dal suo punto di vista vi erano state più Resistenze, "tra le quali quella di stampo comunista che mirava a sostituire una dittatura con un’altra". De Tomasi si è quindi rivolta al giovane dicendo “Vorrei prenderti a sberle“. Ilgiorno.it - Il caso Anpi. FdI: "Si dimetta. Lei: "Squadristi" Leggi su Ilgiorno.it Fratelli d’Italia chiede le dimissioni della presidente provinciale diVarese, Ester De Tomasi (nella foto). L’onorevole Andrea Pellicini ha presentato un’interrogazione al ministro dell’istruzione in seguito a quanto avvenuto lunedì a Palazzo Verbania, a un convegno promosso dall’Isis Volonté in occasione degli 80 anni del 25 Aprile, con la presidente dial tavolo dei relatori. Al termine dei lavori uno studente, consigliere comunale a Rancio Valcuvia e vicepresidente provinciale di Gioventù Nazionale (il movimento giovanile di FdI) ha chiesto la parola affermando che dal suo punto di vista vi erano state più Resistenze, "tra le quali quella di stampo comunista che mirava a sostituire una dittatura con un’altra". De Tomasi si è quindi rivolta al giovane dicendo “Vorrei prenderti a sberle“.

Il caso Anpi. FdI: "Si dimetta. Lei: "Squadristi". Luino, De Tomasi (Anpi) a uno studente: «Ti prenderei a sberle». FdI: «Vergogna». Anpi. Pellicini (FdI): presidente Varese minaccia sberle a studente GN. È gravissimo, si dimetta. Anpi contro Fratelli d'Italia: polemica sul significato dei simboli storici della Resistenza. Luino, De Tomasi (Anpi) a uno studente: «Ti prenderei a schiaffi». FdI: «Vergogna». Scritte contro FdI, Anpi Ozieri: «Gesto vile contrario alla democrazia».

