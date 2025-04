Il biologo Alessandro Coatti ucciso e fatto a pezzi in Colombia Cosa sappiamo finora

biologo italiano Alessandro Coatti, il cui corpo smembrato è stato scoperto domenica scorsa a Santa Marta, località turistica sulla costa caraibica della Colombia.Parti del corpo del 38enne erano all’interno di una valigia notata da un gruppo di ragazzini nella zona di Villa Betel, nei pressi dello stadio Sierra Nevada; il torso è stato invece recuperato lunedì in una busta di plastica nelle acque del Manzanares, vicino al ponte di La Platina.A dare la notizia della morte brutale del ricercatore di Portomaggiore, in provincia di Ferrara, l’ambasciata italiana di Bogotà, con la Farnesina che ha poi confermato la notizia e il procuratore capo di Roma, Francesco Lo Voi, che ha preso in carico le indagini dell’omicidio, per cui le autorità locali parlano di “atto premeditato”. News.robadadonne.it - Il biologo Alessandro Coatti ucciso e fatto a pezzi in Colombia. Cosa sappiamo finora Leggi su News.robadadonne.it Una fine terribile, su cui adesso sta indagando la Procura di Roma, quella delitaliano, il cui corpo smembrato è stato scoperto domenica scorsa a Santa Marta, località turistica sulla costa caraibica della.Parti del corpo del 38enne erano all’interno di una valigia notata da un gruppo di ragazzini nella zona di Villa Betel, nei pressi dello stadio Sierra Nevada; il torso è stato invece recuperato lunedì in una busta di plastica nelle acque del Manzanares, vicino al ponte di La Platina.A dare la notizia della morte brutale del ricercatore di Portomaggiore, in provincia di Ferrara, l’ambasciata italiana di Bogotà, con la Farnesina che ha poi confermato la notizia e il procuratore capo di Roma, Francesco Lo Voi, che ha preso in carico le indagini dell’omicidio, per cui le autorità locali parlano di “atto premeditato”.

