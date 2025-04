Il 2025 inizia male per le vendite di vino in Gdo | In 5 anni il sorpasso dei bianchi sui rossi

Segno negativo a volume e valore nel primo trimestre secondo i dati presentati a Vinitaly. Mentre tra gli scaffali lo scenario è destinato a cambiare

