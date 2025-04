Il 2024 della Polizia di Stato a Bergamo | oltre 60mila nuovi passaporti trend in aumento

Bergamo. Un totale 24.639 chiamate pervenute al numero di emergenza 112, coordinando complessivamente 10.341 interventi di Volante cui si aggiungono i 958 di Treviglio, sia di pronto intervento sia di soccorso pubblico. 49.650 persone controllate, 812 denunce, 83 arresti, con 14.016 veicoli controllati, 472 esercizi pubblici.Sono solo alcuni dei numeri snocciolati dalla Polizia di Stato e che riassumono l’anno dall’1 aprile 2024 al 31 marzo 2025 della questura di Bergamo.Al momento sono 146.383 gli stranieri residenti sul territorio orobico, sono stati prodotti 34.245 titoli di soggiorno, di cui 5.045 in formato cartaceo e 29.200 elettronici, in leggero aumento rispetto all’anno scorso. 368 sono i provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale, sono stati rimpatriati 83 cittadini stranieri. Bergamonews.it - Il 2024 della Polizia di Stato a Bergamo: oltre 60mila nuovi passaporti, trend in aumento Leggi su Bergamonews.it . Un totale 24.639 chiamate pervenute al numero di emergenza 112, coordinando complessivamente 10.341 interventi di Volante cui si aggiungono i 958 di Treviglio, sia di pronto intervento sia di soccorso pubblico. 49.650 persone controllate, 812 denunce, 83 arresti, con 14.016 veicoli controllati, 472 esercizi pubblici.Sono solo alcuni dei numeri snocciolati dalladie che riassumono l’anno dall’1 aprileal 31 marzo 2025questura di.Al momento sono 146.383 gli stranieri residenti sul territorio orobico, sono stati prodotti 34.245 titoli di soggiorno, di cui 5.045 in formato cartaceo e 29.200 elettronici, in leggerorispetto all’anno scorso. 368 sono i provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale, sono stati rimpatriati 83 cittadini stranieri.

Il 2024 della Polizia di Stato a Bergamo: oltre 60mila nuovi passaporti, trend in aumento.

