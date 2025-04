II Giornata Nazionale del Made in Italy | il convegno a Benevento

Giornata Nazionale del Made in Italy per celebrare la creatività e l'eccellenza italiana presso le istituzioni pubbliche e i luoghi di produzione, riconoscendone il ruolo sociale e il contributo allo sviluppo economico e culturale della Nazione e del suo patrimonio identitario.L'impresa culturale e creativa Kinetès-Arte.Cultura.Ricerca.Impresa, in collaborazione con Confindustria Benevento, intende promuovere il patrimonio culturale e identitario del territorio attraverso un ampio confronto sul tema della cultura d'impresa tra identità, innovazione e comunicazione, per sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti dei temi della promozione e della tutela del valore e delle qualità peculiari delle opere dell'ingegno e dei prodotti italiani. Anteprima24.it - II Giornata Nazionale del Made in Italy: il convegno a Benevento Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 4 minutiLa Repubblica Italiana riconosce il giorno 15 aprile di ciascun anno qualedelinper celebrare la creatività e l'eccellenza italiana presso le istituzioni pubbliche e i luoghi di produzione, riconoscendone il ruolo sociale e il contributo allo sviluppo economico e culturale della Nazione e del suo patrimonio identitario.L'impresa culturale e creativa Kinetès-Arte.Cultura.Ricerca.Impresa, in collaborazione con Confindustria, intende promuovere il patrimonio culturale e identitario del territorio attraverso un ampio confronto sul tema della cultura d'impresa tra identità, innovazione e comunicazione, per sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti dei temi della promozione e della tutela del valore e delle qualità peculiari delle opere dell'ingegno e dei prodotti italiani.

