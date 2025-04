Ignazio La Russa | Collaborazione Italia-Regno Unito su Ambiente e Migrazioni

Migrazioni e dalla governance delle dinamiche economiche e commerciali. Ambiti in cui sono convinto sia molto importante la Collaborazione tra Italia e Regno Unito". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa intervenendo durante la cerimonia a Camere riunite con i reali britannici, Carlo e Camilla. "La relazione bilaterale si deve fondare anche sulla valorizzazione del capitale umano e immateriale", ha aggiunto. Quotidiano.net - Ignazio La Russa: Collaborazione Italia-Regno Unito su Ambiente e Migrazioni Leggi su Quotidiano.net Penso alle "sfide rappresentate dalla sicurezza ambientale, dalla gestione dellee dalla governance delle dinamiche economiche e commerciali. Ambiti in cui sono convinto sia molto importante latra". Lo ha detto il presidente del SenatoLaintervenendo durante la cerimonia a Camere riunite con i reali britannici, Carlo e Camilla. "La relazione bilaterale si deve fondare anche sulla valorizzazione del capitale umano e immateriale", ha aggiunto.

