I VERTICI RAI FESTEGGIANO DE MARTINO E IL SUCCESSO OLTRE OGNI ASPETTATIVA DI STEP

Stagione record per “Stasera tutto è possibile”, il programma condotto da Stefano De, che ha chiuso il ciclo di trasmissioni con 17,1% di share e 2,8 milioni di telespettatori.Il programma, in onda in prima serata su Rai 2, ha toccato un picco di share del 22,6% (alle 24:07) e di 3,4 milioni di telespettatori (alle 22:14).Le dieci puntate hanno fatto registrare una media di 14,6% con 2,3 milioni di telespettatori, ottenendo sul second screen di 21mila spettatori escluso il consumo on demand.non è solo un programma di, ma si distingue per la forza di una squadra affiatata e professionale capitanata magistralmente da Stefano Decome dimostra l’eccellente sequenza di risultati, sempre in crescendo, di questa stagione. ‘Stasera tutto è possibile’ è un formato che, grazie alla Rai e di Endemol Shine Italy, è stato adattato perfettamente al contesto italiano conquistando il pubblico con un mix di comicità, leggerezza e improvvisazione.