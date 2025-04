I sindaci di opposizione | No a nuove tasse

sindaci umbri di centrodestra. "Riteniamo che questa manovra non debba essere applicata. Partiamo da un dato oggettivo e preoccupante: il documento di Kpmg su cui si fonda l’intera operazione ad oggi non c’è e sarà consegnato solo il 30 aprile. Ciò significa che si sta proponendo una manovra basata su dati incompleti, senza aver approfondito elementi fondamentali, come la reale applicabilità dei payback sui dispositivi medici, senza un confronto pieno e trasparente con la Ragioneria generale dello Stato, e soprattutto senza aver tentato strade alternative, come una razionalizzazione della spesa sanitaria e magari regionale. Lanazione.it - I sindaci di opposizione: "No a nuove tasse" Leggi su Lanazione.it "Abbiamo partecipato a un incontro con la presidente della Regione e l’assessore al bilancio, durante il quale abbiamo espresso in modo netto e chiaro il nostro disappunto riguardo alla rivalutazione della manovra fiscale in discussione, anche perché non ci sono stati forniti documenti o dati certi sul carosello di numeri al quale abbiamo assistito in questi giorni": lo affermano in una nota congiunta alcuniumbri di centrodestra. "Riteniamo che questa manovra non debba essere applicata. Partiamo da un dato oggettivo e preoccupante: il documento di Kpmg su cui si fonda l’intera operazione ad oggi non c’è e sarà consegnato solo il 30 aprile. Ciò significa che si sta proponendo una manovra basata su dati incompleti, senza aver approfondito elementi fondamentali, come la reale applicabilità dei payback sui dispositivi medici, senza un confronto pieno e trasparente con la Ragioneria generale dello Stato, e soprattutto senza aver tentato strade alternative, come una razionalizzazione della spesa sanitaria e magari regionale.

