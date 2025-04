Lopinionista.it - I respiri di vita del Realismo di Vincenzo Labianca, dove il tempo è sospeso e la luce accarezza i ricordi

Leggi su Lopinionista.it

Raccontare tutto ciò che compone la realtà circostante richiede una sensibilità osservativa che va oltre lo sguardo distratto di cui l’essere umano si avvale nella sua quotidianità, perché ogni dettaglio, ogni piccolo particolare è di fatto una parte essenziale per dare il senso dell’insieme che rende unica e irripetibile una determinata scena; gli artisti che scelgono la narrazione dell’oggettività visibile hanno la capacità di riprodurre gli istanti davanti ai loro occhi arricchendoli di quell’emozione percettiva che essi stessi hanno provato nel momento in cui l’attenzione è stata catturata da uno scorcio, da unaspeciale che modificava il paesaggio o da un dettaglio che lo rendeva speciale solo in quell’unico frangente. Il protagonista di oggi, pur utilizzando uno stile fortemente legato alla realtà davanti a sé, lo interpreta con una tecnica in virtù della quale l’immagine viene frammentata e al conconsolidata, quasi resa più concreta per evidenziarne la forza espressiva che dall’interiorità dell’autore giunge e investe l’osservatore.