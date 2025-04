Lanazione.it - I prodotti senesi al Vinitaly: "Il legame con il territorio è unico. Irripetibile nel resto del mondo"

dall’inviato Donald Trump di certo non ha scelto la data del 2 aprile, giorno dell’illustrazione aldel tabellone con i dazi, con l’obiettivo di turbare una delle più grandi fiere europee del vino. Ma la coincidenza temporale è stata talmente singolare che inevitabilmente qui, negli immensi padiglioni del, non si parla (quasi) d’altro. I numeri dell’export sono deleloquenti, con quote di produzione anche del trenta per cento delle principali denominazioniche viaggiano verso gli Stati Uniti. Alle inevitabili preoccupazioni si sovrappongono, però, già le possibili contromisure e soprattutto la convinzione di un punto di forza impareggiabile: "Il nostro vantaggio è che realizziamounici e non replicabili in altre parti del, grazie alcon ilche si può ritrovare dentro a un bicchiere di vino".