I prezzi della benzina scendono molto meno di quelli del petrolio | ribassi minimi per il carburante

Il calo c’è, ma è praticamente impercettibile se confrontato con quello del. Il prezzo die diesel in Italia continua a scendere, ma lo fa a un ritmo ben diverso rispetto al calo del greggio, praticamente in picchiata da giorni, ovvero da quando sono stati annunciati i nuovi dazi da Donald Trump quasi una settimana fa.Ilsi attesta ormai stabilmente al di sotto dei 65 dollari al barile sia per il Brent che per il Wti. Anzi, nelle ultime ore è addirittura stabilmente al di sotto dei 60 dollari al barile. Seppur sia vero che il calo dei carburanti avviene non nell’immediato ma nei giorni successivi, è evidente che questa flessione èpiù graduale di quellamateria prima. Insomma, idie diesel dovrebbero essere giàpiù bassi, ma così non è.