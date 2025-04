I Paesi mi chiamano baciandomi il c Trump senza freni sui dazi | VIDEO

Trump, ha deriso i Paesi che stanno cercando di ottenere un accordo sui dazi unilaterali imposti da Washington e ha affermato che gli stanno "baciando il c.". "Questi Paesi ci stanno chiamando. Mi stanno baciando il c.. Muoiono dalla voglia di raggiungere un accordo", ha detto Trump ieri sera al Comitato Nazionale Repubblicano, poche ora prima dell'entrata in vigore degli aggravi. Il presidente americano ha affermato che i leader stranieri lo starebbero implorando di raggiungere un'intesa e ha continuato a prenderli in giro, spiegando che lo supplicherebbero così: "Per favore, per favore, signore, trovate un accordo. Farò tutto il necessario, signore". La Casa Bianca ha confermato che 70 Paesi hanno iniziato a negoziare riduzioni tariffarie in cambio di misure volte a risolvere gli squilibri commerciali con gli Stati Uniti. Iltempo.it - "I Paesi mi chiamano baciandomi il c...", Trump senza freni sui dazi | VIDEO Leggi su Iltempo.it Il presidente degli Stati Uniti, Donald, ha deriso iche stanno cercando di ottenere un accordo suiunilaterali imposti da Washington e ha affermato che gli stanno "baciando il c.". "Questici stanno chiamando. Mi stanno baciando il c.. Muoiono dalla voglia di raggiungere un accordo", ha dettoieri sera al Comitato Nazionale Repubblicano, poche ora prima dell'entrata in vigore degli aggravi. Il presidente americano ha affermato che i leader stranieri lo starebbero implorando di raggiungere un'intesa e ha continuato a prenderli in giro, spiegando che lo supplicherebbero così: "Per favore, per favore, signore, trovate un accordo. Farò tutto il necessario, signore". La Casa Bianca ha confermato che 70hanno iniziato a negoziare riduzioni tariffarie in cambio di misure volte a risolvere gli squilibri commerciali con gli Stati Uniti.

