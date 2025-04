I monologhi della vagina | spettacolo in scena al Teatro dei 3 Mestieri

Teatro dei 3 Mestieri di Messina in scena "I monologhi della vagina" sabato 12 aprile alle 21 e domenica 13 alle 18,30. Lo spettacolo di Eve Ensler, traduzione di Monica Capuani, con Maria Teresa Giachetta e Francesca Giacardi (Produzione dell’associazione Cattivi Maestri).Tratto dal libro. Messinatoday.it - "I monologhi della vagina": spettacolo in scena al Teatro dei 3 Mestieri Leggi su Messinatoday.it Aldei 3di Messina in"I" sabato 12 aprile alle 21 e domenica 13 alle 18,30. Lodi Eve Ensler, traduzione di Monica Capuani, con Maria Teresa Giachetta e Francesca Giacardi (Produzione dell’associazione Cattivi Maestri).Tratto dal libro.

"I monologhi della vagina": spettacolo in scena al Teatro dei 3 Mestieri il 12 e 13 aprile 2025. La Compagnia Stabile del Molise porta in scena i Monologhi della Vagina. Giornata Internazionale della donna - Al Teatro Garau “I monologhi della vagina”. Juta, emancipazione e divertimento con i "Monologhi della vagina". “I Monologhi della Vagina” al Teatro della Juta di Arquata Scrivia il 28 marzo: emozione e ironia sul palco. A teatro per l’8 marzo: in scena a Terralba “I monologhi della vagina”. Ne parlano su altre fonti

Monologhi della Vagina di Eve Ensler ed è subito sold out in Molise - Al successo della rappresentazione firmata dalla Compagnia Stabile del Molise, si risponde con un nuovo spettacolo in programma il prossimo giovedì 10 aprile, sempre nel locale club del capoluogo. (ecoaltomolise.net)

Sul palco del Teatro della Juta “I monologhi della vagina” - “I monologhi della vagina”, lo spettacolo tratto dal libro omonimo dell’autrice Nord Americana Eve Ensler, rielaborato drammaturgicamente per l’Italia da Monica Capuani, sarà rappresentato domani vene ... (giornale7.it)

"I dialoghi della Vagina" - Al terzo anno di tournée – che hanno registrato sold out in tutta Italia – il 6 aprile alle 21.00 andranno in scena a Pallanza I dialoghi della Vagina con una serata allo Spazio Sant’Anna. (verbanianotizie.it)