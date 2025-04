Ilfattoquotidiano.it - “I miei migliori amici sono gelosi, farebbero di tutto per impedirmi di vivere la mia vita”: Britney Spears furiosa si sfoga su Instagram

è crollata di nuovo sui social, ed è tornata al centro delle cronache dopo un postin cui hato rabbia e frustrazione contro “falsi” e utenti che criticano il suo aspetto fisico. “Pensavo che icapelli fossero bellissimi, ma ho il raffreddore e questo ha influenzato la mia voce”, ha scritto, dopo che i fan l’avevano attaccata per un video dove appariva spettinata. “Mi dispiace tanto per voi ragazzi”, ha aggiunto.Dietro lo sfogo, un’altra rottura sentimentale. Laavrebbe infatti chiuso, di nuovo e forse definitivamente, la relazione con Paul Soliz, 37 anni, ex addetto alla manutenzione con precedenti penali. “e Paul silasciati circa tre settimane fa”, ha rivelato una fonte a TMZ, parlando di una fine inebile dopo che la cantante ha compreso che “la stava usando solo per il suo stile dilussuoso”.