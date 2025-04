Iodonna.it - I look con i camperos da copiare in toto per cavalcare con eleganza la tendenza di stagione

Città o prateria? Da un lato l’inesorabile avvicinarsi del Coachella, il festival boho per eccellenza, dall’altro l’ascesa inarrestabile dello stile western-chic confondono le idee. E gli stivali a prova di cowboy diventano protagonisti sull’asfalto, ai piedi di tutte le It Girl che contano, da Emrata a Bella Hadid. I miticidal tacco cubano, in pelle o suede, semplici o ricamati, fuor di rodeo si trasformano nel pezzo chiave attorno cui costruire audaciprimaverili. Cowboy Core mania: 5 destinazioni per viaggi a cavallo X Leggi anche › Come abbinare gli stivali? 5 outfit western chic daa 20, 30, 40, 50 e 60 anni Siamo a cavallo: dimenticate lo stile country puro e semplice.