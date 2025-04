Ilfattoquotidiano.it - I lavoratori possono già collaborare alle loro aziende: il nuovo ddl è inutile e contrasta la Costituzione

di Antonio CarbonelliL’articolo 46 delladispone che “Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei, nei modi e nei limiti stabiliti dleggi, alla gestione delle“. Il disegno di legge n. 1407, “Disposizioni per la partecipazione deialla gestione, al capitale e agli utili delle imprese”, nonostante la finalità declamata di dare attuazione all’art. 46 della, contiene disposizioni in parte inutili e in parte in contrasto con lo stesso articolo.Non v’è nessun bisogno di una legge specifica per consentire agli statuti delle società di prevedere la partecipazione di rappresentanti deial consiglio di sorveglianza o nei consigli di amministrazione, distribuire aiuna quota degli utili o azioni in sostituzione di premi di risultato, istituire commissioni paritetiche, avere referenti della formazione, di costituire commissioni paritetiche per non meglio identificate consultazioni preventive in meritoscelte aziendali.