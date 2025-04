Ilnapolista.it - I guai col fair play finanziario non sono uguali per la stampa italiana: il Chelsea è una notizia, la Juventus no

Leggi su Ilnapolista.it

? Per laconta solo il brandChe in Italia ci sia un problema di libertà diè da tempo noto a tutti. Non a caso nell’ultima classifica stilata da Reporter Senza Frontiere il nostro Paese è scivolato addirittura al 46° posto. E che il problema riguardi anche lasportiva appare lapalissiano.Come ha evidenziato Paolo Ziliani nella sua newsletter Palla avvelenata, vari siti di informazione sportiva sioccupati nelle scorse ore del grave rischio di esclusione dalle coppe europee che sta correndo ilper aver violato una delle tre regole delUefa, e cioè quella che vieta ai club di accusare a bilancio perdite superiori a 60 milioni complessivi in 3 anni.In pratica, la squadra londinese nell’ultimo triennio ha registrato perdite per addirittura 420 milioni di euro.