by Sabina Sabrina Crivellari ~ “AI”Viviamo in un tempo che corre più velocecoscienza.Ogni giorno ci svegliamo dentro un mondo che cambia pelle: il corpo umano non è più solo materia biologica, ma un territorio da mappare, curare, modificare. Le intelligenze artificiali imparano, decidono, osservano. I nostri dati viaggiano ovunque, invisibili eppure esposti come carne viva.E noi, nel mezzo, con il cuore pieno di domande.Non è facile muoversi in questo presente. Forse anche tu, come me, ti sei chiesto almeno una volta: fino a dove è giusto spingersi?È etico creare un embrione in laboratorio per poi scartarlo?È lecito affidare a un algoritmo la diagnosi di un tumore, o la selezione di un curriculum di lavoro?Chi ha diritto di sapere tutto di me, quando neppure io so ancora chi sono?La, in fondo, è questo: non solo una materia da esperti, ma una bussola per l’umano.