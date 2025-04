I gol più belli della storia rossoblù | da Baggio a Ndoye passando per Kone e Ramirez

Baggio nel fango del Menti? E la perla in sforbiciata volante di Kone col Napoli? Il gol di Ndoye si iscrive di diritto nella 'Hall of fame' delle reti rossoblù più belle di sempre. Tanto per non andare troppo a ritroso nel tempo un tacco fattosi gol che è ancora ben presente e vivo nella memoria dei tifosi rossoblù è quello con cui Gaston Ramirez, il 21 febbraio 2012, castigò la Fiorentina al Dall'Ara: assist di Di Vaio, 2-0 per i rossoblù. Baggio incantò il Menti il 9 novembre 1997 nell'anno dei 22 gol del Divin Codino. Nella pioggia di Vicenza il numero 10 pescò la perla di sinistro, con una traiettoria imparabile e da posizione impossibile. Un capolavoro che però non impedì il ko per 2-3. Da Baggio a Signori: indimenticabile il sinistro, previo 'sombrero' volante, con cui Beppegol il 16 marzo 2003 al Dall'Ara stese l'Udinese (1-0).

