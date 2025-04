I giudici Sara Chierici e la bici lanciata dai Murazzi | Non era spettatrice ha partecipato a tutto

Sara Cherici non fu solo una spettatrice ignara della bici lanciata dai Murazzi. Anzi, era «concorrente». Per questo la giudice Immacolata Iadeluca l'ha condannata a sedici anni di carcere. Perché nei suoi confronti «risulta pienamente provato il concorso nel reato di tentato omicidio di Mauro Glorioso». Visto che «è sempre stata insieme agli autori materiali in tutte le fasi dell'azione da quando nasce l'idea (rispetto alla quale nessuno ha avanzato dubbi o obiezioni) a quando viene realizzata. Ogni loro passo verso il folle gesto veniva condiviso e supportato». Questo si legge nelle motivazioni della sentenza. Secondo le giudici quell'azione «non era altrui ma concorsuale», per avere «contribuito sia nella fase ideativa sia nella fase realizzativa». Il non dire "no" viene visto come «ennesima riprova dell'adesione e della partecipazione».

