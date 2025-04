Laspunta.it - I giovani del PD a scuola di politica ad Aprilia

Per gli under 35(iscritti e non), iDemocratici del Lazio danno il via a un percorso di formazione pensato per chi vuole diventare protagonista del cambiamento:amministratori consapevoli, preparati e determinati. La prima tappa sarà ad, e affronteremo un tema fondamentale per la segreteria: legalità, antimafia e trasparenza nelle istituzioni. Il 12 aprile alle ore 15:00 presso la sala”Niki’s” (via G. Verdi 48). Con la partecipazione di Alfredo Borrelli del coordinamento nazionale di Libera. Un’occasione per riconoscere e contrastare le infiltrazioni mafiose negli enti pubblici, e per costruire insieme amministrazioni più giuste, forti e pulite.L'articolo Idel PD adiadproviene da la Spunta.