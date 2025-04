Ilfattoquotidiano.it - I giorni di passione dei mercati, ecco cosa provoca le rapidissime e violente oscillazioni degli indici

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Lunedì, in meno di mezz’ora, a Wall Street si sono mossi oltre 6mila miliardi di dollari (tre volte il Pil italiano). L’indice S&P500, il più importante al mondo, si è “spostato” di circa 8 punti percentuali, da – 4% a + 4%. Più un indice è capitalizzato, più “forza” serve per farlo muovere, un po’ come spostare una 500 (tipo la borsa italiana) oppure un tir con rimorchio (la borsa di New York). Significa che sul listino di Manhattan sono arrivati moltissimi ordini di acquisto, dando vita a quello che è stato il movimento più brusco nella storia di Wall Street. Acquisti innescati da una “voce”, poi smentita, secondo cui i dazi Usa sarebbero rimasti sospesi per 90. Chiarito l’equivoco tutto è tornato come prima in soli 20 minuti.Sono, in generale, giornate ad altissima volatilità con i listini che oscillano paurosamente.