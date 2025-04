I genitori di Ilaria Sula contro Nosr Manlapaz | Ha buttato via nostra figlia come un oggetto non è una madre

Sula, i genitori di Ilaria Sula uccisa dall’ex Mark Samson dicono che la figlia «non era un paio di scarpe, non era un oggetto, non doveva essere buttata via così. Era una persona. E adesso non c’è più». In un colloquio con Repubblica insieme al loro avvocato Giuseppe Sforza e il figlio minore Leon spiegano che chiedere i motivi dell’omicidio «non avrebbe senso. Ma vorrei tanto sapere quali sono state le ultime parole di mia sorella».Ilaria SulaIlaria Sula studiava «Statistica finanziaria, di tanto in tanto le chiedevamo di cosa si trattasse. “Cose difficili”, rispondeva. Ma all’università era brava». Lei, dicono, «era una ragazza con la testa sulle spalle. Le sarebbe piaciuto studiare a Bologna, ma trovare un appartamento è stato impossibile. Perugia non le piaceva, allora siamo andati insieme a Roma. Leggi su Open.online Flamur e Gezime, idiuccisa dall’ex Mark Samson dicono che la«non era un paio di scarpe, non era un, non doveva essere buttata via così. Era una persona. E adesso non c’è più». In un colloquio con Repubblica insieme al loro avvocato Giuseppe Sforza e il figlio minore Leon spiegano che chiedere i motivi dell’omicidio «non avrebbe senso. Ma vorrei tanto sapere quali sono state le ultime parole di mia sorella».studiava «Statistica finanziaria, di tanto in tanto le chiedevamo di cosa si trattasse. “Cose difficili”, rispondeva. Ma all’università era brava». Lei, dicono, «era una ragazza con la testa sulle spalle. Le sarebbe piaciuto studiare a Bologna, ma trovare un appartamento è stato impossibile. Perugia non le piaceva, allora siamo andati insieme a Roma.

