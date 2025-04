Glieroidelcalcio.com - I “Gagliardetti d’Italia”: il Sudtirol

di un club del Trentino-Alto Adige: ilA Bressanone, nel 1974, nasce una piccola società espressione di una piccola frazione brissinense. La squadra era lo Sport Verein Milland e nessuno, all’epoca, pensava di ottenere in poco tempo così tante soddisfazioni come quelle poi raggiunte.Da piccola squadra di quartiere, il Milland si trasformò in una società ben organizzata e competitiva che in poco tempo raggiunse il calcio professionistico. Infatti, dopo un riassetto societario che comportò l’assunzione della denominazione Fussball Club Südtirol, la squadra ha disputato, a partire dal 2000, venti stagioni tra i professionisti equamente distribuite tra serie C e campionati equiparabili e C2, ovvero Lega Pro Seconda Divisione, fino a raggiungere poi la Serie B. Idel, tonalità tratte dallo stemma di Bolzano, negli anni novanta presentavano un logo con il profilo di un monte e ai suoi piedi l’iscrizione con il nome del club.