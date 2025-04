I droni per il salvataggio in mare | la simulazione nel porto di Brindisi

Brindisi - L'utilizzo dei droni può supportare la capitaneria di porto nel salvataggio in mare di persone in pericolo: lo dimostrerà la simulazione che si realizzerà a Brindisi con la capitaneria di porto e il supporto di Dta da Unmanned4You, azienda nata con l'obiettivo di portare innovazione.

