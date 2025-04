.com - I Desideri, in arrivo il singolo Assieme, già virale su TikTok

Leggi su .com

tornano in radio con il, giàsue primo anticipo del nuovo albumAncor prima dell’uscita ufficiale,ha già conquistato: lo spoiler pubblicato ha generato oltre 10.000 video e raccolto 1 milione di views in pochissimi giorni, confermando l’attesa altissima attorno al nuovode I. Il brano esce in radio e su tutte le piattaforme digitali venerdì 11 aprile, anticipando il nuovo album del duo, atteso per l’estate. Con le sue sonorità dal respiro internazionale, il pezzo si inserisce con coerenza nel cammino musicale che Ihanno intrapreso, dando continuità alla loro evoluzione artistica.“Il brano – spiegano Salvatore e Giuliano – celebra il legame indissolubile tra fratelli, fatto di sogni condivisi, sacrifici e una vita vissuta fianco a fianco.