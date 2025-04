Ilnapolista.it - I dazi di Trump colpiscono anche la F1. Motorsport: “Si parla di 5 miliardi di dollari di perdite per la Haas”. Il team minimizza, ma…

Come noto, gran parte del mondo è costretta a fronteggiare la nuova politica economica imposta dall’amministrazione. Il presidente degli Stati Uniti ha impostoa percentuali altissimi, che hanno già iniziato ad avere un impatto nella produzione sia interna che esterna ai confini americani.la Formula 1 potrebbe presto risentirne, come raccontano i colleghi di.com:“Nelle ultime ore,Automation ha pubblicato un comunicato stampa in cui ha reso noto di dover far fronte a una riduzione molto significativa della richiesta dei propri macchinari sia da parte di clienti statunitensi che esteri. Tutto questo a causa deiimposti dal governo, che ha inoltre costretto il colosso statunitense a diminuire la produzione nello stabilimento di Oxnard, California, che porterà a un’inevitabile perdita di denaro”.