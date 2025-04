Ilgiorno.it - I consigli di Gemma: l’intelligenza artificiale aiuta i pazienti oncologici

Insieme per Vincere è vicina ai malati di tumore e alle loro famiglie. Una chat box di nomee una guida pratica su diritti e tutele del malato oncologico fresca fresca di stampa: anche questo è La Bellezza del Cristallo, un percorso gratuito di sostegno alle persone che si sono ammalate di tumore e ai loro familiari, finanziato dalla Regione e gestito da tre enti del terzo settore, le associazioni Dhyana Lombardia, Amazzoni e Insieme per vincere. Nella fragilità di un cristallo c’è una immensa bellezza, tutta da scoprire, proprio come nei momenti bui della vita: questo il filo conduttore del progetto iniziato nel marzo di due anni fa e che ora si avvia alla conclusione. E lo fa con due iniziative concrete che potrannoree familiari., un frammento di luce pura che capeggia sui siti delle diverse associazioni, è una chat box creata per offrire supporto su temi che riguardano le malattie oncologiche.