I colori giusti per truccare gli occhi marroni

occhi marroni, che è indubbiamente il colore di iride più comune al mondo. Ma condividere il colore degli occhi non significa essere tutti uguali. Ed è sbagliato anche ritenerlo un colore noioso. Chi lo pensa è perché non ha ancora trovato come truccare gli occhi marroni con la giusta combinazione di colori in grado di valorizzare lo sguardo. Dall'Asia all'Africa, passando per il Mediterraneo e fino all'America Latina, si possono incontrare tantissime sfumature di occhi marroni. Abbiamo quindi occhi marroni chiari e scuri che variano dal castano chiaro, anche con pagliuzze dorate, fino alle tonalità più profonde da risultare quasi neri. Il marrone sarà anche un colore di occhi molto diffuso, ma non per forza è uno svantaggio, anzi.

Questa tonalità di ombretto si ispira a una pietra preziosa e rende romantico e sofisticato il trucco occhi. Cos’è il trucco igari e come ricreare questo trend giapponese con i prodotti giusti. Occhi ambra: come valorizzarli con i colori giusti di trucco e capelli. Armocromia: quali colori stanno bene alle over 40, Inverno?. Crea il tuo make-up delle feste con gli alleati giusti. Summer vibes e make-up, con il color block abbinato ad hoc porti il trucco in vacanza. Ne parlano su altre fonti

